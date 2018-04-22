Bu tweet'ler sosyal medyayı fena halde salladı!

Sosyal medyanın göz bebeği hem ciddi hem de esprili delikanlısı Twitter'da en çok konuşulan ve günün stresini alıp götüren paylaşımları sizler için derledik..

Sosyal medyanın göz bebeği hem ciddi hem de esprili delikanlısı Twitter'da en çok konuşulan ve günün stresini alıp götüren paylaşımları sizler için derledik..Bu paylaşımlar haftaya bomba gibi ve neşe dolu başlamanıza neden olacak... Twitter

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Sosyal medyanın göz bebeği hem ciddi hem de esprili delikanlısı Twitter'da en çok konuşulan ve günün stresini alıp götüren paylaşımları sizler için derledik..Bu paylaşımlar haftaya bomba gibi ve neşe dolu başlamanıza neden olacak... Twitter

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2 49

Sosyal medyanın göz bebeği hem ciddi hem de esprili delikanlısı Twitter'da en çok konuşulan ve günün stresini alıp götüren paylaşımları sizler için derledik..Bu paylaşımlar haftaya bomba gibi ve neşe dolu başlamanıza neden olacak... Twitter

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