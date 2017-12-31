Bu sözler çok fena 'Sizin bir gram bile aklınız yok!'

Bu sözler çok fena 'Sizin bir gram bile aklınız yok!'

2017 BU SKANDALLAR SON BULUYOR; Geçtiğimiz günler şarkıcı Hande Yener, telif listesinde inanmadığını söyleyen Seren Serengil'in çıplak fotoğraflarını Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşınca kızılca kıyamet koptu. Gülben Ergen'le davalık olan Yeşim Salkım'da yorumlarıyla olaya dahil oldu.

110
Bu sözler çok fena 'Sizin bir gram bile aklınız yok!'

Her şey Seren Serengil'in Cengiz Semercioğlu ile sunduğu programda Hande Yener'in telif birincisi olduğu listeye inanmadığını söylemesi ile başladı. Ardından buna çok alınan Hande Yener bombayı patlattı. Instagram'ın hikaye bölümünden Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı. Instagram bu fotoğrafı kaldırdı kaldırmasına ama kızılca kıyamet koptu bir kere. Yıl biterken gelen yılın son skandalı çok konuşulanlar arasında.

210
Bu sözler çok fena 'Sizin bir gram bile aklınız yok!'

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca kavga çıkmıştı. Seren Serengil de misilleme olarak Hande Yener'in uyuşturucu kullandığını ima etmişti.

310
Bu sözler çok fena 'Sizin bir gram bile aklınız yok!'

HANDE İLK 15’TE BİLE YER ALMIYOR; “Çok üzüldüm, Hande, çok çirkinleşti. Benim önüme müzik listeleri geliyor ama Hande’nin ismini ilk 15’te göremiyorum. 25. sırada falan oluyor genelde. Telifmetre devlete ait değil, bir şahsa ait. Ben Hande’nin birinciliğine inanmıyorum. Bu bir iftira değil, yalan değil bu benim görüşüm. Bu olaylardan sonra da hiç inanmıyorum.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat