Bu sözler çok fena 'Sizin bir gram bile aklınız yok!'

Her şey Seren Serengil'in Cengiz Semercioğlu ile sunduğu programda Hande Yener'in telif birincisi olduğu listeye inanmadığını söylemesi ile başladı. Ardından buna çok alınan Hande Yener bombayı patlattı. Instagram'ın hikaye bölümünden Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı. Instagram bu fotoğrafı kaldırdı kaldırmasına ama kızılca kıyamet koptu bir kere. Yıl biterken gelen yılın son skandalı çok konuşulanlar arasında.

HANDE İLK 15’TE BİLE YER ALMIYOR; “Çok üzüldüm, Hande, çok çirkinleşti. Benim önüme müzik listeleri geliyor ama Hande’nin ismini ilk 15’te göremiyorum. 25. sırada falan oluyor genelde. Telifmetre devlete ait değil, bir şahsa ait. Ben Hande’nin birinciliğine inanmıyorum. Bu bir iftira değil, yalan değil bu benim görüşüm. Bu olaylardan sonra da hiç inanmıyorum.