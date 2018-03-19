Bu otomobilleri her zengin alamaz!

Dünya üzerinde satışa sunulan 10 otomobili sizler için listeledik. Bu araçlardan birine sahipseniz, km'de kaç kuruş yaktığını hesaplamak zorunda değilsiniz demektir

Bu otomobilleri her zengin alamaz!

Dünya üzerinde satışa sunulan 10 otomobili sizler için listeledik. Bu araçlardan birine sahipseniz, km'de kaç kuruş yaktığını hesaplamak zorunda değilsiniz demektir. Otomobiller, ülkemizde uygulanan vergi sistemi yüzünden yurt dışındakilere göre nispeten daha pahalılar. Buna rağmen bazı otomobiller var ki, yurt dışında bile çok yüksek paralara satılabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en pahalı 10 otomobilini tanıtacağız. Bu otomobillerde göreceğiniz milyon dolarların ülkemiz için geçerli olmadığını hatırlatalım. Bu araçlar, Türkiye’de çok daha yüksek rakamlardan satılacaktır

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Bu otomobilleri her zengin alamaz!

Dünya üzerinde satışa sunulan 10 otomobili sizler için listeledik. Bu araçlardan birine sahipseniz, km'de kaç kuruş yaktığını hesaplamak zorunda değilsiniz demektir.
Otomobiller, ülkemizde uygulanan vergi sistemi yüzünden yurt dışındakilere göre nispeten daha pahalılar. Buna rağmen bazı otomobiller var ki, yurt dışında bile çok yüksek paralara satılabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en pahalı 10 otomobilini tanıtacağız 10- Bugatti Chiron (2.7 milyon dolar)

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Bu otomobilleri her zengin alamaz!

Dünya üzerinde satışa sunulan 10 otomobili sizler için listeledik. Bu araçlardan birine sahipseniz, km'de kaç kuruş yaktığını hesaplamak zorunda değilsiniz demektir. Otomobiller, ülkemizde uygulanan vergi sistemi yüzünden yurt dışındakilere göre nispeten daha pahalılar. Buna rağmen bazı otomobiller var ki, yurt dışında bile çok yüksek paralara satılabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en pahalı 10 otomobilini tanıtacağız 9- Pagani HUAYRA BC (2.8 milyon dolar)

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Bu otomobilleri her zengin alamaz!

Dünya üzerinde satışa sunulan 10 otomobili sizler için listeledik. Bu araçlardan birine sahipseniz, km'de kaç kuruş yaktığını hesaplamak zorunda değilsiniz demektir. Otomobiller, ülkemizde uygulanan vergi sistemi yüzünden yurt dışındakilere göre nispeten daha pahalılar. Buna rağmen bazı otomobiller var ki, yurt dışında bile çok yüksek paralara satılabiliyorlar. Bugün sizlere dünyanın en pahalı 10 otomobilini tanıtacağız 8- Ferrari Pininfarina Sergio (3 milyon dolar)

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