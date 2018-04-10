Bu otomobilden sadece 25 adet üretilecek

Lotus, özel üretim projeleriyle dikkat çekmeyi başararak yeni yılın ilk modeli, Exige Cup 430 Type 25’i fabrikasında hazırlamaya başladı. Kasım 2017’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni modelinin sınırlı olarak 25 adet üretileceği açıklandı. Özelleştirme kapsamında oldukça zengin seçeneklere sahip olan araçta “Lotus Yarış Yeşili” ve “Eski İngiliz Beyazı” gibi özgün seçimler de yapmak mümkün.
Lotus, özel üretim projeleriyle dikkat çekmeyi başararak yeni yılın ilk modeli, Exige Cup 430 Type 25’i fabrikasında hazırlamaya başladı. Kasım 2017’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni modelinin sınırlı olarak 25 adet üretileceği açıklandı. Özelleştirme kapsamında oldukça zengin seçeneklere sahip olan araçta “Lotus Yarış Yeşili” ve “Eski İngiliz Beyazı” gibi özgün seçimler de yapmak mümkün. Gövde panelleriyle Cup 430 ile büyük oranda benzerlik taşıyan araçta, kaput, tampon, tavan gibi yerlere kullanıcı isteklerine göre çizgisel renkler de eklenebiliyor.
Type 25, süperşarj destekli 3,5 litrelik V6 makinesiyle 430 beygir güç ve 440 Nm tork ile asfalta ilerliyor. Bu motorla 0’dan 100’e hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayabilen modelin maksimumda erişebildiği hız değeri ise 290 km/s olarak paylaşılıyor.
Altı ileri değerli manuel şanzımanla kombin edilen aracın 220 kilogramlık yere basma kuvveti de üzerinde durulması gereken başarılı teknik detaylar arasında yer alıyor. Hethel pistini en iyi dereceyle bitirenler arasında üst sıralara yerleşen araç, 1 dakika 24,8 saniyeyi serisine eklemiş gözüküyor.
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