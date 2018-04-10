Bu otomobilden sadece 25 adet üretilecek

Lotus, özel üretim projeleriyle dikkat çekmeyi başararak yeni yılın ilk modeli, Exige Cup 430 Type 25’i fabrikasında hazırlamaya başladı. Kasım 2017’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni modelinin sınırlı olarak 25 adet üretileceği açıklandı. Özelleştirme kapsamında oldukça zengin seçeneklere sahip olan araçta “Lotus Yarış Yeşili” ve “Eski İngiliz Beyazı” gibi özgün seçimler de yapmak mümkün.

Lotus, özel üretim projeleriyle dikkat çekmeyi başararak yeni yılın ilk modeli, Exige Cup 430 Type 25’i fabrikasında hazırlamaya başladı. Kasım 2017’de tanıtımını gerçekleştirdiği yeni modelinin sınırlı olarak 25 adet üretileceği açıklandı. Özelleştirme kapsamında oldukça zengin seçeneklere sahip olan araçta “Lotus Yarış Yeşili” ve “Eski İngiliz Beyazı” gibi özgün seçimler de yapmak mümkün. Gövde panelleriyle Cup 430 ile büyük oranda benzerlik taşıyan araçta, kaput, tampon, tavan gibi yerlere kullanıcı isteklerine göre çizgisel renkler de eklenebiliyor.



