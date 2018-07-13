Bu ne hal Aşkın! Son görüntüsü şoke etti

6 yıl evli kalıp boşanan Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi tatilde objektiflere takıldı. Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer 2006 yılında evlenmiş, çift kızları Nazlı'ya rağmen 2012 yılında boşanmıştı. Ayrı geçen yılların ardından yeniden bir araya gelen ikili Bodrum tatiline çıktı. Birlikte denize giren Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
KİLOLU HALİ DİKKAT ÇEKTİ: Uzun zamandır ekranlar boy göstermeyen ve magazin gazetelerinin sayfalarını süslemeyen Aşkın Nur Yengi'nin kilolu hali dikkatlerden kaçmadı. Güzel popçunun son halini görenler “Aşkın bu ne hal?” demekten kendilerini alamadı.
2011 yılında Aşkın Nur Yengi, Yok Böyle Dans isimli yarışmada birçok ünlü ile birlikte dans yeteneğini de gözler önüne serdi. Aşkın Nur Yengi,2006 yılında Haluk Bilginer'le evlendi ve bu evlilikten bir kızı oldu. 2012 yılında çift boşanma kararı aldı ve tek celsede boşandı.
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