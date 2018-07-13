Bu ne hal Aşkın! Son görüntüsü şoke etti

2011 yılında Aşkın Nur Yengi, Yok Böyle Dans isimli yarışmada birçok ünlü ile birlikte dans yeteneğini de gözler önüne serdi. Aşkın Nur Yengi,2006 yılında Haluk Bilginer'le evlendi ve bu evlilikten bir kızı oldu. 2012 yılında çift boşanma kararı aldı ve tek celsede boşandı.