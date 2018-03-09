Bu nasıl okul? Veliler ve öğrenciler isyan etti!

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde tuvalet kapılarının bile olmadığı okul, temizlik yapılmadığı için mikrop yuvasına döndü. Çocuklarının sağlığından endişe duyan veliler, yetkililerin sorunu çözmesini istedi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Akif İnan İlk ve Ortaokulunda bir veli tarafından çekilen görüntüler, okuldaki sağlıksız ortamı gözler önüne serdi. Eğitim öğretimin aktif olarak devam ettiği okulda birçok tuvaletin kapısı bile bulunmazken, temizlenmeyen tuvaletler mikrop yuvasına döndü. Twitter

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Temizlik odasının kir ve kokudan geçilmediği okulda merdivenlerin üzerinde çöplerin olduğu görüldü. Tuvaletlerin kullanılamaz durumda olduğu okulda, temizlikte kullanılması gereken araçların da atık durumda olması dikkat çekti. Twitter

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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan velilerden İsmail Doğru, kızının bu okulda okuduğunu, ilk dönemden beri burada hijyenin olmadığını söyledi. Twitter

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