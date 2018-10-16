Bu mesaja dikkat! Playsatation 4'ü kullanılamaz hale getiriyor

Yeni keşfedilen bir mesaj, Sony'nin geliştirdiği oyun konsolu PlayStation 4'leri geçici süre kullanılamaz hale getiriyor. Edinilen bilgilere göre PlayStation Network'ten gönderilen mesaj konsolları çökertiyor.

Gelen kullanıcı bildirimlerine göre PlayStation 4 oyun konsollarının çökmesine neden olabilecek kötü amaçlı bir mesaj dolaşıyor. Sosyal medya ve forumlardaki birçok kullanıcı PlayStation Network (PSN) aracılığı ile gönderilen bu mesajların cihazlarını çökerttiğini ve fabrika ayarlarına sıfırlamak zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Twitter

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Bu hatanın önceki örneklerinde olduğu gibi, mesajın sadece belli bölümlerindeki karakterler hataya neden oluyor. PS4 sahipleri sorunu çözmek için Reddit'te bir araya geldi ve konsol açık olmadığı zamanlarda dahi mesaj alınırsa konsolun çökebileceği sonucuna vardı.



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Bu durum oyuncuların multiplayer oyunlarda istismar edilmesine yol açıyor. Twitter

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