Bu kareye yürek dayanmaz! Babasını oyuncağıyla uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşı 2 ay sonra teslim alınan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara'da kılınan cenaze namazı kılındı. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP ve MHP Genel Başkan Yardımcıları, kuvvet komutanları, bürokratlar, siyasiler, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



