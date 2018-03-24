Bu kareye yürek dayanmaz! Babasını oyuncağıyla uğurladı

Afrin'de yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşı 2 ay sonra teslim alınan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Babasını oyuncak bebekle yolcu eden şehit kızının görüntüsü yürekleri dağladı.

Bu kareye yürek dayanmaz! Babasını oyuncağıyla uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşı 2 ay sonra teslim alınan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara'da kılınan cenaze namazı kılındı. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP ve MHP Genel Başkan Yardımcıları, kuvvet komutanları, bürokratlar, siyasiler, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Bu kareye yürek dayanmaz! Babasını oyuncağıyla uğurladı

Cenaze namazının ardından şehit Usta'nın naaşı top arabasına konuldu. Şehidin babası Canpolat Usta, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu silah arkadaşlarıyla birlikte top arabasına kadar taşıdı. Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve 3 yaşındaki kızı Miray Nil Usta, elindeki bebekle bir yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı.

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Bu kareye yürek dayanmaz! Babasını oyuncağıyla uğurladı

Aile taziyeleri kabul ettikten sonra şehit Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Bu kareye yürek dayanmaz! Babasını oyuncağıyla uğurladı

Cenazeden kareler...

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