Bu kangal köpeğini bulana Antalya’da bir hafta tatil para ve..

ADANA'da bir şirkette müdür olan İlhan İlbey 'Alemdar' ismini verdiği köpeği için tatil ve para ödülü vaadetti. Kayıp olan kangal cinsi köpeğini bulana Antalya'da tatil vaadeden İlhan İlbey, 2 kangal yavrusu ya da 5 bin lira para da verecek.

EN ÇOK SEVDİĞİ KÖPEĞİ : İlhan İlbey, 10 gündür kaybolan Kangal cinsi ’Alemdar’ ismini verdiği köpeğini arıyor. 4 kangal cinsi köpeği daha olan İlbey, köpeklerinin kendisi için çok değerli olduğunu ancak içlerinden en çokta Alemdar’ı sevdiğini söyledi.

Köpeğinin bulunması için polise bile başvuru yaptığını ancak bir sonuç alamadığını vurgulayan İlbey, köpeğin kaybolmuş ya da çalınmış olabileceğini belirtti.

BENİM ÇOCUĞUM GİBİ : İlhan İlbey, köpeğinin kendisi için çocuğu gibi olduğunu, 10 gündür gece-gündüz uyumadığını söyledi.

BİR HAFTA TATİL YAPTIRACAĞIM: İlhan İlbey şunları söyledi: "Köpeğimi bulup getirene Antalya’da bir hafta tatil yaptıracağım. Yeter ki köpeğimi bulup bana getirsinler onun için her şeyi yaparım. İsterlerse iki tane Kangal yavrusu veririm. Eğer isterlerse bulana 5 bin lira para da verebilirim. Yeter ki benim çok sevdiğimi köpeğimi bana getirsinler. Ben başka bir şey istemiyorum"