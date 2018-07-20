Bu kangal köpeğini bulana Antalya’da bir hafta tatil para ve...

ADANA’da bir şirketin Pazarlama Müdürü İlhan İlbey, 10 gündür kayıp olan Kangal cinsi köpeğini bulana Antalya’da bir hafta tatil vaadetti. Üstelik dileyen kişi 2 köpek yavrusu ya da 5 bin lira para ödülü alabilecek.

ADANA'da bir şirkette müdür olan İlhan İlbey 'Alemdar' ismini verdiği köpeği için tatil ve para ödülü vaadetti. Kayıp olan kangal cinsi köpeğini bulana Antalya'da tatil vaadeden İlhan İlbey, 2 kangal yavrusu ya da 5 bin lira para da verecek. Twitter

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EN ÇOK SEVDİĞİ KÖPEĞİ : İlhan İlbey, 10 gündür kaybolan Kangal cinsi ’Alemdar’ ismini verdiği köpeğini arıyor. 4 kangal cinsi köpeği daha olan İlbey, köpeklerinin kendisi için çok değerli olduğunu ancak içlerinden en çokta Alemdar’ı sevdiğini söyledi. Twitter

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Köpeğinin bulunması için polise bile başvuru yaptığını ancak bir sonuç alamadığını vurgulayan İlbey, köpeğin kaybolmuş ya da çalınmış olabileceğini belirtti. Twitter

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