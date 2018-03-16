Bu kafe 20 dakikada zihin temizliyor

Polonya'nın Wroclaw şehrinde, gün ortasında kısa uykular için tasarlanan 'Vinci Power Nap Sleep Cafe' açıldı.

Polonya'nın Wroclaw şehrinde, gün ortasında kısa uykular için tasarlanan 'Vinci Power Nap Sleep Cafe' açıldı. Rönesans döneminin ünlü İtalyan sanatçısı Leonardo da Vinci'nin hayranı olan Magdalena Filcek tarafından hayata geçirilen yenilikçi tasarımda kafenin müşterileri, özel olarak hazırlanmış olan asma örtüler, yapay çimler, oksijen seviyesi arttırılmış odalar ve dinlendirici müzik eşliğinde günlük yaşantılarının stresini 20 dakikalık kısa uyku molalarıyla atarak zihinlerini temizliyor. Twitter

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Polonya'nın Wroclaw şehrinde, gün ortasında kısa uykular için tasarlanan 'Vinci Power Nap Sleep Cafe' açıldı. Rönesans döneminin ünlü İtalyan sanatçısı Leonardo da Vinci'nin hayranı olan Magdalena Filcek tarafından hayata geçirilen yenilikçi tasarımda kafenin müşterileri, özel olarak hazırlanmış olan asma örtüler, yapay çimler, oksijen seviyesi arttırılmış odalar ve dinlendirici müzik eşliğinde günlük yaşantılarının stresini 20 dakikalık kısa uyku molalarıyla atarak zihinlerini temizliyor. Twitter

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Polonya'nın Wroclaw şehrinde, gün ortasında kısa uykular için tasarlanan 'Vinci Power Nap Sleep Cafe' açıldı. Rönesans döneminin ünlü İtalyan sanatçısı Leonardo da Vinci'nin hayranı olan Magdalena Filcek tarafından hayata geçirilen yenilikçi tasarımda kafenin müşterileri, özel olarak hazırlanmış olan asma örtüler, yapay çimler, oksijen seviyesi arttırılmış odalar ve dinlendirici müzik eşliğinde günlük yaşantılarının stresini 20 dakikalık kısa uyku molalarıyla atarak zihinlerini temizliyor. Twitter

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