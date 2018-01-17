Bu kafa öldürür! Yan yatan apartmanlara Rize usulü çözüm!

BÜYÜK RİSK VAR AMA…: Riskli binalardan birinde dairesi bulunan Sabri Yılmaz, binaların kendilerini korkuttuğunu ancak gidecek yerleri olmadığını belirterek, "Rize'de böyle birçok bina var. Tehlike arz ediyorlar. Bu evlerde oturanlar tedirgin uyuyorlar. Evlerde eşyaların düz durması için ikinci bir beton dökenler de varmış. Daireleri uygun fiyattan satanlar da var. Çaresiz olanlar buradan daire satın alıyorlar. Maalesef büyük risk var ama yetkililer senede bir fotoğraf çekip gidiyorlar" dedi.