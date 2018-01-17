Bu kafa öldürür! Yan yatan apartmanlara Rize usulü çözüm!

RİZE'de deniz dolgusu üzerinde yer alan ve teknik incelemede riskli çıkan binalarla ilgili tartışmalar sürüyor. Engindere Mahallesi'nde yıllar önce inşa edilen ve dolgu olan zemindeki kayma nedeniyle yan yatmaya başlayan 96 daireli 4 binada gün geçtikçe artan eğim korkutuyor. Vatandaşlar demir direklerle desteklemeye çalıştığı binalar için kendince önlem almaya çalışıyor. Dolgu sahasındaki binalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rize Belediyesi eski Başkanı Halil Bakırcı, "Bazı binalar şansa ayakta duruyor" dedi.
Engindere Mahallesi'nde deniz dolgusu yapılarak kazanılan alanda 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kaymalar meydana geldi. Bazı ev sahipleri yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı, çok sayıda daire ise boşaltıldı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ile bitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Tehlike oluşturan binalar için 'riskli yapı' raporu hazırlandı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı.
BÜYÜK RİSK VAR AMA…: Riskli binalardan birinde dairesi bulunan Sabri Yılmaz, binaların kendilerini korkuttuğunu ancak gidecek yerleri olmadığını belirterek, "Rize'de böyle birçok bina var. Tehlike arz ediyorlar. Bu evlerde oturanlar tedirgin uyuyorlar. Evlerde eşyaların düz durması için ikinci bir beton dökenler de varmış. Daireleri uygun fiyattan satanlar da var. Çaresiz olanlar buradan daire satın alıyorlar. Maalesef büyük risk var ama yetkililer senede bir fotoğraf çekip gidiyorlar" dedi.
700 LİRAYDI, 500 LİRAYA KİRADA OTURUYORUZ: Söz konusu binalardan birinde kiraladığı dairede oturan Ramazan Koçal ise tehlike olmadığını savundu. Binaların sağlam olması için balkon altlarının direkle desteklediğini belirten Koçal, "İleriye dönük tehlike olabilir. Benim oturduğum dairemde az çatlak var. Üst dairelerde daha çok olabilir. Normalde 700 lira kirası olurdu ama bu sorundan dolayı 500 liraya oturuyoruz" ifadelerini kullandı.
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