Bu kadın hiç yaşlanmıyor! Görünümü ile dünyayı şaşırtıyor

Çin'de devlet kanalı CCTV'de hava durumu sunucusu olarak çalışan Yang Dan mesleğe 22 yaşında başladı...

Genç kadının 22 yıl içinde Çin'in nüfusu göz önüne alındığında yüz milyonların önünde yaşadığı değişim ise internet fenomeni haline dönüştü.

Kısa süre önce Çin'de kadının 22 yıllık değişimine ilişkin yayınlanan video mliyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Yang Dan, hayranları tarafından 'yaş almayan tanrıça' şeklinde isimlendiriliyor.

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