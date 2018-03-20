Bu iddia daha çok konuşulacak Cengiz Kurtoğlu esmer bir güzelle...

Arabesk ve taverne müziğinin en ünlü isimlerinden biri olan Cengiz Kurtoğlu'nun 46 yıllık eşi Fatma Kurtoğlu'nu aldattığı iddia edildi. Peki Cengiz Kurtoğlu eşi Fatma Kurtoğlu'nu aldattı mı?

Bu iddia daha çok konuşulacak Cengiz Kurtoğlu esmer bir güzelle...

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden, sevenlerinin Cengiz Baba olarak adlandırdığı Cengiz Kurtoğlu, akılalmaz bir olay ile gündeme geldi. Sık sık zayıfladığı haberleriyle adını duyuran Cengiz Kurtoğlu'nun bu sefer hakkında çıkan haberler çok fena.

111
Bu iddia daha çok konuşulacak Cengiz Kurtoğlu esmer bir güzelle...

Cengiz Kurtoğlu'nun 46 yıllık eşi Fatma Kurtoğlu'nu aldattığı iddia edildi. Bu akılalmaz iddianın sahibi ise Star TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun yaptığı Duymayan Kalmasın programı.

211
Bu iddia daha çok konuşulacak Cengiz Kurtoğlu esmer bir güzelle...

Cengiz Kurtoğlu'nun Hakan Altun'un konserinde esmer bir güzelle yakınlaştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu ise şu açıklamayı yaptı: Yanımda aile dostları vardı, onların eşleriydi. Fatma gebertir beni. (Duymayan Kalmasın)

311
Bu iddia daha çok konuşulacak Cengiz Kurtoğlu esmer bir güzelle...

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Hakan Altun'un konserinde esmer bir güzelle yakınlaştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ünlü şarkıcının sözleri...

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro