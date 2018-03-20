Bu iddia daha çok konuşulacak Cengiz Kurtoğlu esmer bir güzelle...

Arabesk müziğin önde gelen isimlerinden, sevenlerinin Cengiz Baba olarak adlandırdığı Cengiz Kurtoğlu, akılalmaz bir olay ile gündeme geldi. Sık sık zayıfladığı haberleriyle adını duyuran Cengiz Kurtoğlu'nun bu sefer hakkında çıkan haberler çok fena.
Cengiz Kurtoğlu'nun 46 yıllık eşi Fatma Kurtoğlu'nu aldattığı iddia edildi. Bu akılalmaz iddianın sahibi ise Star TV ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun yaptığı Duymayan Kalmasın programı.
Cengiz Kurtoğlu'nun Hakan Altun'un konserinde esmer bir güzelle yakınlaştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu ise şu açıklamayı yaptı: Yanımda aile dostları vardı, onların eşleriydi. Fatma gebertir beni. (Duymayan Kalmasın)
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Cengiz Kurtoğlu'nun Hakan Altun'un konserinde esmer bir güzelle yakınlaştığı iddia edildi. Cengiz Kurtoğlu ise konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte ünlü şarkıcının sözleri...
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