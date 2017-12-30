Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Muhteşem Showman: Michael Gracey'in yönetmenliğini üstlendiği; Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Michelle Williams ve Zac Efron gibi başarılı isimlerin yer aldığı "Muhteşem Showman" yarın vizyona girecek. Dünya çapındaki sirkleriyle tanınan P.T. Barnum'un hikayesi ekseninde şov dünyasının yükselişini odağına alan film, yoktan başlayarak dünya çapında sansasyona sebep olan bir gösteriye imza atan bir vizyonerin öyküsünü anlatıyor. Senaryosunu Jenny Bicks ve Bill Condon'un kaleme aldığı müzikalin müzikleri ise Akademi Ödülü sahibi Benj Pasek ve Justin Paul'a ait.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Loving Vincent: Hugh Welchman ve Dorota Kobiela'nın yönettiği "Loving Vincent", ünlü ressam Van Gogh'un hayatını, ressamın tablolarından esinlenerek gözler önüne seriyor. Van Gogh'un etkileyici resimleri kadar, talihsiz hayat hikayesi ile gizemli ölümünün anlatıldığı biyografide yer alan 65.000 karenin her biri Polonya ve Yunanistan'da yer alan stüdyoyu ziyaret eden 125 profesyonel yağlı boya ressamı tarafından çizildi.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Anons: Yönetmenliğini Mahmut Fazıl Coşkun'un üstlendiği "Anons" adlı filmin başrollerinde Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz, Serkan Ercan, Erdem Şenocak ve Sanem Öge oynuyor. Senaryosu Ercan Kesal ve yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'a ait olan film, ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu konu ediniyor.

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Bu hafta vizyonda hangi filmler var?

Asya: Murat Aslan'ın yazıp yönettiği, Marie-Ange Gontara ve Philippe Ohrel'in oynadığı "Asya"; yetmiş yaşındaki Pier'in, beynindeki tümörün büyümesiyle ötanazi kararını alması ve Asya adındaki bir bakıcıyla tanışması sonrası yaşananları anlatıyor.

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