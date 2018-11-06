Bu görüntü vatandaşı alarma geçirdi Deniz yeşile büründü

İzmir’de sabah saatlerinde denizi gören vatandaşlar şok yaşadı. Denizin üzerinde beliren yeşil yosunlar vatadaşı alarma geçirdi. Belediye ekipleri araştırma yapmak üzere sahile gidince gerçek ortaya çıktı.

Bu görüntü vatandaşı alarma geçirdi Deniz yeşile büründü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sabah vakitlerinde denize bakan vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında adeta şok oldu. Masmavi bir deniz bekleyen vatandaşlar, denizin üzerinde çimene benzeyen bir tabakanın olduğunu fark etti. Belediyeye bağlı ekipler denizi temizlemek için çalışmalara başlarken, denizde yaşanan görüntünün alg patlaması olduğu öğrenildi.

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Bu görüntü vatandaşı alarma geçirdi Deniz yeşile büründü

DENİZ YETERİNDE SOĞUMAYINCA
Uzmanlardan alınan bilgiye göre, suyun henüz yeterince soğumaması sebebiyle besin zincirinin en alt tabakasında bulunan canlıların çoğaldığı ve denizin bu renge kavuştuğu öğrenildi. Uzmanlar tarafından insan sağlığını tehdit edecek bir durumun olmadığı da belirtildi.

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Bu görüntü vatandaşı alarma geçirdi Deniz yeşile büründü

VATANDAŞLAR TEDİRDİN OLDU
Denizin yemyeşil bir renk alması, vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Birçok çevre sakini telefonlarıyla denizin rengini görüntüledi. Denizde oluşan görüntünün kendisini çok şaşırttığını belirten Yasemin Kanat, “İzmirliyim ama İstanbul’da yaşıyorum. Bir aydır İstanbul’daydım ve burayı böyle görünce gerçekten çok şaşırdım. Bostanlı çok güzel bir yer. Arkadaşımla gezerken denizi gördüm ve ‘Nasıl yani’ dedim. Resmen çimen gibi denizin yüzeyi. Sosyal medyada görmüştüm ama canlı görünce çok daha garip hissettim” ifadelerini kullandı.

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Bu görüntü vatandaşı alarma geçirdi Deniz yeşile büründü

ÜZERİNDE ÇÖP BİLE VAR
Çevre kirliliğinin yavaş yavaş her yere yayılmaya başladığının altını çizen Serhat Uysal ise “Dolaşırken denizdeki farklılığı gördük ve üzüldüm. Demek ki çevre kirliliği artık Bostanlı’da da başlayacak. Burayı da kaybedersek İzmir’i terk edeceğiz herhalde. İzmir’de ilk kez böyle bir durumla karşılaştığım için telefonla çektim. Bir de yosunların üzerilerinde çöpler var. İnsan üzülmeden edemiyor” dedi.

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