Bu görüntü vatandaşı alarma geçirdi Deniz yeşile büründü

VATANDAŞLAR TEDİRDİN OLDU

Denizin yemyeşil bir renk alması, vatandaşları hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Birçok çevre sakini telefonlarıyla denizin rengini görüntüledi. Denizde oluşan görüntünün kendisini çok şaşırttığını belirten Yasemin Kanat, “İzmirliyim ama İstanbul’da yaşıyorum. Bir aydır İstanbul’daydım ve burayı böyle görünce gerçekten çok şaşırdım. Bostanlı çok güzel bir yer. Arkadaşımla gezerken denizi gördüm ve ‘Nasıl yani’ dedim. Resmen çimen gibi denizin yüzeyi. Sosyal medyada görmüştüm ama canlı görünce çok daha garip hissettim” ifadelerini kullandı.



