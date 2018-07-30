Bu gıdaları asla çiğ tüketmeyin!

Sebzeleri çiğ tüketmeye özen gösteriyorsanız sizler için ilginizi çekecek bir haberimiz var. Çiğ tüketilmesi zararlı olan yiyecekleri araştırdığımız yazımıza göz atarak sağlıklı beslenme hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte çiğ tüketilmemesi gereken sebzeler…

Sebzeleri çiğ tüketmeye özen gösteriyorsanız sizler için ilginizi çekecek bir haberimiz var. Çiğ tüketilmesi zararlı olan yiyecekleri araştırdığımız yazımıza göz atarak sağlıklı beslenme hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte çiğ tüketilmemesi gereken sebzeler… Twitter

Facebook

Google Plus

1 7

Brokoli: Salatalarda çiğ olarak tüketilen bir sebze olan brokoli, içeriğinde yer alan rafinoz isimli madde sebebiyle midede şişkinliğe sebep olabiliyor. Brokoli seviyorsanız haşlama ya da fırına kızartılmış türde tercih etmelisiniz. Twitter

Facebook

Google Plus

2 7

Patates: Çiğ tüketilmesi zararlı olan yiyecekler arasında patates de yer alıyor. İçeriğinde yer alan solanin isimli maddenin insan sağlığı için birçok zararı bulunuyor. Özellikle yeşile dönmüş patateslerden uzak durulması öneriliyor. Twitter

Facebook

Google Plus

3 7