Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan Afrin ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek Türk bayrağı diktiği Azez'in kuzeyindeki Parsa Dağı'nda bulunan PKK/ YPG'ye ait kampta ele geçirilen dokümanlar, örgütün verdiği ağır kayıpları belgeledi. Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce 8 Ocak'ta çektikleri fotoğrafı, "Afrinli genç kızlar Afrin'i savunmaya hazır" diye Twitter ve Facebook'ta paylaşan kadın teröristlerin tamamının operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.







Operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı Twitter ve Facebook üzerinden paylaşan PKK/YPG'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı. Fotoğraflardaki kadın teröristlerin, YPG'nin kadın yapılanmasının sözde komutanı tarafından Kamışlı'da 2 ay boyunca silahlı eğitim verildikten sonra Afrin kırsalına gönderildiği öğrenildi. PKK'nın küçük yaştaki kızları silah altına alıp mehmetçiğin karşısına sürdüğü bir kez daha belgelenmiş oldu...