Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...

Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce toplu fotoğraf çektiren 15 kadın 7 de erkek teröristin, Afrin’de Mehmetçik ve ÖSO tarafından öldürüldüğü belirlendi... PKK'nın küçük çocukları cepheye sürdüğü bir kez daha belgelendi...

Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çembere alınan Afrin ve çevresi teröristlerden temizlenmeye devam ediyor. Mehmetçiğin teröristlerden temizleyerek Türk bayrağı diktiği Azez'in kuzeyindeki Parsa Dağı'nda bulunan PKK/ YPG'ye ait kampta ele geçirilen dokümanlar, örgütün verdiği ağır kayıpları belgeledi. Zeytin Dalı Harekâtı başlamadan önce 8 Ocak'ta çektikleri fotoğrafı, "Afrinli genç kızlar Afrin'i savunmaya hazır" diye Twitter ve Facebook'ta paylaşan kadın teröristlerin tamamının operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı.



Operasyon başlamadan önce çektikleri fotoğrafı Twitter ve Facebook üzerinden paylaşan PKK/YPG'li kadın teröristlerin 15'inin de öldürüldüğü ortaya çıktı. Fotoğraflardaki kadın teröristlerin, YPG'nin kadın yapılanmasının sözde komutanı tarafından Kamışlı'da 2 ay boyunca silahlı eğitim verildikten sonra Afrin kırsalına gönderildiği öğrenildi. PKK'nın küçük yaştaki kızları silah altına alıp mehmetçiğin karşısına sürdüğü bir kez daha belgelenmiş oldu...

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Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...

AYNI KADERİ PAYLAŞTILAR: Ele geçirilen başka bir fotoğrafta yer alan 7 erkek teröristin de Afrin kırsalında öldürüldüğü ortaya çıktı. Yan yana dizilmiş ellerinde silahlarla poz veren 7 erkek teröristin, Deyrizor bölgesinde örgüt kamplarında silahlı eğitim verildikten aldığı belirlendi. Ağır kayıplar veren örgüt, cenazelerin bir kısmını gizlerken bazılarını da sözde bayrakları olan paçavralara sararak gömdü.

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Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...

İŞTE O FOTOĞRAFTAKİ KADIN TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ: Arîn Emina (1 ) - Zilan Tekoşin (2) - Baran Kübra (3) - Jiyan Amed (4) - Özğür Laşer (5) - Delila Dersim (6) - Çiya Kobani (7) - Cudi Diyar (8) - Berfin Slava (9) - Jiyan Peyman (10) - Viyan Amara (11) - Arya Averaş (12) - Gülistan Kobane (13) - Laşer Dicle (14) - Hevidar Peyman (15)

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Bu fotoğraftaki kızların hepsi öldürüldü! PKK'nın kirli oyunu...

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi. Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı. Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

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