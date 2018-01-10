Bu doğum tam 40 saat sürdü bunu beklemiyorlardı

Bu doğum tam 40 saat sürdü bunu beklemiyorlardı

Her anne baba adayı tüm gebelik süreci boyunca ve sonrasın yaşanacakları için oldukça heyecanlıdırlar. Tabi ki en çok istedikleri şey bebeklerinin sağ salim dünyaya gelmesidir. Ardından huzurlu bir hayat verebilmek kendi ellerindedir. Ancak birazdan hikayesini okuyacağınız çiftin doğum süreci aksilik üstüne aksiliklerle ilerledi. En sonunda ise öyle bir şey oldu ki akıl alır gibi değil...

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Bu doğum tam 40 saat sürdü bunu beklemiyorlardı

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan çift son günlerde kendileri için hayatlarının en büyük mucizesiyle karşılaştı. Matthew Ziesemer ve eşi Nicole çocuk bekliyordu. Ancak bekledikleri an daha erken geldi...

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Bu doğum tam 40 saat sürdü bunu beklemiyorlardı

Kadının isteği ebe yardımıyla evde doğum yapmaktı. Profesyonellerin yardımıyla evde doğum yapmak giderek popülerleşse de şimdilerde sadece bin kadından biri evde doğum yapmayı tercih ediyor. Nicole’un bebeğinin 30 ocakta dünyaya gelmesi öngörülüyordu.

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Bu doğum tam 40 saat sürdü bunu beklemiyorlardı

Şaşırtıcı bir şekilde Nicole’un 29 Aralık 2017 tarihinde doğumu başladı. Hamileliğin 36. haftasındayken çift mecburen evde doğum yapma planlarından vazgeçti. Nicole hemen hastaneye götürüldü. Havanın ve yolların kötü olması nedeniyle çift cuma günü sabah dörtte ancak hastaneye yetişebildi.

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