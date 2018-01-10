Bu doğum tam 40 saat sürdü bunu beklemiyorlardı

Her anne baba adayı tüm gebelik süreci boyunca ve sonrasın yaşanacakları için oldukça heyecanlıdırlar. Tabi ki en çok istedikleri şey bebeklerinin sağ salim dünyaya gelmesidir. Ardından huzurlu bir hayat verebilmek kendi ellerindedir. Ancak birazdan hikayesini okuyacağınız çiftin doğum süreci aksilik üstüne aksiliklerle ilerledi. En sonunda ise öyle bir şey oldu ki akıl alır gibi değil...