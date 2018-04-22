Bu dizilere final yolu göründü

Nisan ayıyla birlikte kanalların yeni sezon planlamaları son halini almaya başladı.

Nisan ayıyla birlikte kanalların yeni sezon planlamaları son halini almaya başladı. Birçok dizi için devam ya da tamam kararının verildiği bu dönemde, hangi diziler topun ağzında? İşte tvguide'ın derlediği ve tehlikede olan diziler... The 100, kıyamet sonrası dram türündeki televizyon dizisidir. Dizi, Kass Morgan'ın aynı isimdeki kitabının uyarlamasıdır ve Jason Rothenberg tarafından geliştirilmiştir. Galası 19 Mart 2014 tarihinde gerçekleşti.

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Nisan ayıyla birlikte kanalların yeni sezon planlamaları son halini almaya başladı. Birçok dizi için devam ya da tamam kararının verildiği bu dönemde, hangi diziler topun ağzında? İşte tvguide'ın derlediği ve tehlikede olan diziler... The Blacklist Dünyanın en çok aranan suçlusu gizemli bir şekilde teslim olur ve birlikte çalıştığı herkesin ismini vermeyi teklif eder. Tek şartı görünürde hiçbir bağlantısı olmayan FBI ajanı (Megan Boone) ile çalışmaktır.

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Nisan ayıyla birlikte kanalların yeni sezon planlamaları son halini almaya başladı. Birçok dizi için devam ya da tamam kararının verildiği bu dönemde, hangi diziler topun ağzında? İşte tvguide'ın derlediği ve tehlikede olan diziler... Blindspot Times Meydanı’nda vücudu dövmelerle kaplı şekilde bulunan Jane Doe ve onu soruşturan FBI ekibini konu alan dizi, ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Hafızasını kaybetmiş Jane Doe’nun vücudundaki dövmelerin aslında birer suç haritası olduğunu keşfeden FBI ajanı Kurt Weller ile her dövmede birbirinden farklı maceraya atılacak olan dizinin başrolünde ise Jaimie Alexander ve Sullivan Stapleton oynuyor

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