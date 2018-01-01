Bu da oldu yılbaşı gecesi iddialı diziyi final yaptırdılar yok artık!

Yeni yıla girilmesiyle birlikte kanallar 31 Aralık gecesi büyük çekişme yaşadı. Tv 8'de O Ses Türkiye birinciliği çekerken Star Tv'den beklenmedik bir hamle geldi. Televizyon tarihinde bir ilk olarak Star Tv çok izlenen dizisini final yaptırdı. Final yapacağı açıklandıktan sonra reytinglerde yükselişe geçen fakat bir türlü istediği sonucu elde edemeyen Dolunay dün akşam final yaptı. Twitter

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Başrollerini Özgecan Gürel ile Can Yaman'ın paylaştığı Dolunay dün akşam final yaptı. Salı günleri yayın hayatına başlayan daha sonra pazar gününe geçen Dolunay'ın yılbaşı günü final yapması ise herkesi şoke etti. Twitter

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Sosyal medya kullanıcıları tarafından yılbaşı günü final yapması oldukça eleştirildi. Yılbaşı konseptiyle çıkan Dolunay'ın aynı zamanda kısa süre ekrana gelmesi herkesi şoke etti. Öte yandan dizinin içine yerleştirilen reklamlar izleyicileri kızdırdı. Twitter

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