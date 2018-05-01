Bu babaya lanet olsun yıllarca tecavüz etti jinekolog 'Unutun gitsin' dedi

Ne yazık ki Türkiye'de cinsel istismar, tecavüz gibi erkek sapıklıklarının ardı arkası kesilmiyor. Birazdan okuyacağını kan donduran olayı, gazeteci Ayşe Arman köşesinden aktardı. Olayın ayrıntılarını okudukça tüyleriniz diken diken olacak. İşte Ayşe Arman'ın köşesinden aktardığı o olay...
'Yaz yaz bitmiyor. Sapıklıkların ardı arkası kesilmiyor. Toprağı sıksan, cinsel istismar fışkırıyor! Bu defa Antalya’dan. Bir aile içi cinsel istismar vakası daha. Üvey baba ama babası gibi, üç yaşından beri kızla beraber. 4 kıza sistematik bir şekilde cinsel istismarda bulunuyor... Allah’tan Burcu Erten gibi cesur avukatlarımız var. Bu davanın peşini bırakmıyor ve sonuç alıyor. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışlıyorum. Yaşasın cesur kadınlar!
Sizi tanıyalım...
Ben avukat Burcu Erten. Öncelikle kadınım, anneyim, sonra hukukçuyum. İki çocuk büyütüyorum. Cinsel istismar davalarına karşı çok hassasım. Bu tarz davalarda sonuna kadar mücadele etmemiz, genç kızlara, çocuklara yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum.
Elinizdeki davayı anlatır mısınız?
4’üncü sınıfta üvey babası tarafından cinsel istismara maruz kalmış küçük bir kızın davası bu. 9 yaşından 13 yaşına kadar anal yolla bir istismar söz konusu ki üvey baba eşiyle de bu tarz ilişkiye girmekten hoşlanıyormuş. İstismarla başlıyor, sonra anal yolla tecavüze kadar gidiyor. Bir kere değil, birden fazla. Kız, evden uzaklaşabilmek için annesine, “Beni yurda ver” diye yalvarıyor.
- Nerede okuyor?
İmam hatipte.
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