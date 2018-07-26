Bu arabaları gören gözlerine inanamıyor!

Firmanın Genel Müdürü Zorlu "Artık geçmişe dönüş yapan insanların sayısı çoğaldı. Eski klasik araçlar daha çok revaçta. 1940'lı yıllardan itibaren gelen araçların revizyonu için çok fazla talep var" dedi.
Çorum'daki bir oto dizayn firması, hurdaya ayrılmış veya yeniden modifiye edilmek istenen klasik ve eski model otomobilleri onararak adeta onlara tekrar hayat veriyor.
Küçük sanayi sitesinde hizmet veren oto dizayn firması, yurt içi ve yurt dışından gelen özel araçları, modern teknolojiyi kullanarak tuvaletinden banyosuna, mutfağından dinlenme bölümüne kadar yeniden tasarlıyor.
Firmanın 32 yaşındaki Genel Müdürü Dinçer Zorlu, önceki yıllarda hobi olarak satın aldığı klasik ve hurdaya ayrılmış araçları yeniden dizayn etmeye başladı. Restore ve bakımını yaptığı araçlarıyla çeşitli kültürel ve sportif etkinliklere katılan Zorlu'ya Türkiye'nin birçok bölgesinden bakım ve restore için otomobil getiriliyor.
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