Bu anı gören doktorlar oradan kaçtı bebek bekleyemedi

Dünyada her anı her saniyeyi kişisel olarak görmemiz imkansız. Tanık olduğumuz anlar ise bizler için yeterli. Hal böyle olunca imdada sosyal medya yetişiyor. Dünyanın dört yanından sosyal medyaya yüklenen ve ardından binlerce kez paylaşılan ve binlerce beğeni alan fotoğraflar görenleri şaşkına çevirebiliyor. İşte dünyanın her yerinden birbirinden ilginç ve o anlar ve fotoğraflara yansımaları... Uçak kanadından sarkan yılan.
Bu bebek herkesi şaşırttı. Doğum anı geldiğinde doktorların bile beklemediği bir şey oldu. Kimsenin olmasını istemediği bir şekilde anne doğum sırasında baygınlık geçirdi. İlk başta şüphelenen doktorlar sadece bayıldığını öğrenince şoke oldular.
Karnı açılan kadının mutlaka doğum yapması bekleniyordu. Doktorlar ise gördükleri karşısında şoke oldular. Annesi baygınlık geçiren bebek anne karnından kendi kendine çıkmaya başladı. Doktorları bile şoke eden bu olay tıp tarihine geçti.
Daha sonra İngiltere'de dünyaya gelen bu bebek mucize olarak adlandırıldı. Doğum esnasında kameralara yansıyan o anlar herkesi şoke etti. Bebeğim sağlıklı olduğu bilgisi ise herkese rahat nefes aldırdı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER