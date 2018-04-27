Bu akım dünyada hızla yayılıyor adı ise 'Porno Perhizi'

Alexander Rhodes adında bir Reddit kullanıcısının öncüsü olduğu Nofap hareketi 90 günlük bir 'perhiz' tavsiye ediyor. Alexander, bu akımın yaşantısını iyi yönde değiştirdiğini iddia ediyor. İşte Alexander'ın 'porno perhizi' serüveni...

Bu akım dünyada hızla yayılıyor adı ise 'Porno Perhizi'

Alexander Rhodes'ın 2011 yılında 'masturbasyon yapmamanın faydaları' konusunda açtığı başlıkla doğan 'Nofap' hareketini yaşamına uygulayan Alexander yaşadıklarını şöyle anlatıyor: Mastürbasyon yapmadan geçirdiğim süre rekoru 13 ay. Kolay bir şey değildi ama doğrusunu söylemek gerekirse, hayatım hiç daha iyi olmamıştı. Mastürbasyon yapmamanın bana ne kadar iyi geldiği inanılmaz. 20’li yaşlarımda haftalarca, bazen aylarca bıraktığım oldu. Ve yalnız da değilim. Dünya genelinde çoğu erkek milyonlarca kişi insanları porno izlemeye ve mastürbasyon yapmaya son vermeye teşvik eden “NoFap” hareketine katılıyor.

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Bu akım dünyada hızla yayılıyor adı ise 'Porno Perhizi'

Porno izlemenin üzerimdeki etkilerini düşümeye 19 yaşındayken başlamıştım. Tüm yaşıtlarım gibi, her istediğimde porno izleyebilerek büyüdüm. İnternette ilk “iç çamaşırı” kelimesini aradığımda 14 yaşındaydım ve bu arama beni daha açık saçık resimlere yönlendirdi. 10’lu yaşlarımın sonuna doğru, odamda yalnızsam porno izlemeye başlamamın sadece bir zaman meselesi olduğu noktaya geldim. “Bağımlı mıyım?” diye endişenmeye başladım. Gerçek hayatta kızlarla tanışamayan ve mecburen tek başıma internetle mastürbasyon yapmak zorunda kalan bir beceriksiz gibi hissediyordum kendimi.

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Bu akım dünyada hızla yayılıyor adı ise 'Porno Perhizi'

BBC Türkçe’de yer alan haber şöyle devam ediyor; Reddedilmekten kaçınmanın en güvenli yolu gibiydi. 19 yaşında kız arkadaşım yoktu ve hiç cinsel ilişkiye girmemiştim. İlişkilerimin hiçbiri ciddi bir şeye dönüşmemişti ve seks konusunda da pek bir fikrim yoktu. Evde oturup, mastürbasyon yapmak reddedilmekten kaçınmanın en güvenli yolu gibi görünüyordu. Kızlarla ne zaman konuşmaya başlasam, önceki gece baktığım çıplak kadın resimlerini hafızamdan atamıyordum.

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Bu akım dünyada hızla yayılıyor adı ise 'Porno Perhizi'

Bunu bilseler, adi bir herif olduğumu düşüneceklerinden emindim. “Tüm yaşıtlarım gibi, her istediğimde porno izleyebilerek büyüdüm.” Pornonun hayatım üzerindeki etkilerinden kaygılanarak uykusuz geceler geçirdim. Arkadaşlarımla bunu paylaşamıyordum. Arkadaş grubumda özel hayatımızda neler olduğunu paylaşmak normal bir durum değildi. 20. doğumgünümden hemen sonra durmaya karar verdim. Annem ruhani şeylerle ilgileniyordu ve ben de gizlice kitaplarını incelemeye başladım.

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