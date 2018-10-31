Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

Daha önceden yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı sözleriyle tanınan ve "Brezilya'nın Donald Trump'ı" olarak adlandırılan Bolsonaro, geçtiğimiz gün yeni devlet başkanı olarak seçildi. Koltuğuna oturur oturmaz dünyanın tepkisini çeken bir karar alan Bolsonaro, dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un ortasına otoyol yapma planı olduğunu açıkladı.
AMAZONUN ORTASINA OTOYOL! Dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un üçte ikisini bünyesinde barındıran Brezilya, yeni devlet başkanının aldığı flaş bir kararla çalkalanıyor. Geçtiğimiz dönemde Amazon ormanları ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Bolsonaro, bilim insanlarını hayrete düşürmüştü.
Bolsonaro, Guardian'a yaptığı açıklamalarda Amazon'un tam içinden bir otoyol yapmayı planladığını ve Greenpeace, WWF gibi doğayı korumayı hedefleyen 'devlet dışı' faaliyet yürüten organizasyonları ülkeden sürmeyi planladığını söylemişti.
Bolsanoro'nun planları hakkında bilim insanları fazlasıyla endişeli. Nitekim toplamda 5.4 milyon metrekarelik bir Amazon ormanı Brezilya'nın içerisinde yer alıyor. 'Dünyanın akciğerleri' olarak adlandırılan Amazon'larda bir 'otoyol' yapma planı, bilim insanları tarafından kabustan farksız olarak nitelendiriliyor.
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