Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde rakibi Fernando Haddad'ı büyük bir farkla geçerek Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçilen Jair Bolsonaro, Amazon yağmur ormanlarına dair planlarıyla bilim insanlarını dehşete düşürdü.

Daha önceden yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı sözleriyle tanınan ve "Brezilya'nın Donald Trump'ı" olarak adlandırılan Bolsonaro, geçtiğimiz gün yeni devlet başkanı olarak seçildi. Koltuğuna oturur oturmaz dünyanın tepkisini çeken bir karar alan Bolsonaro, dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un ortasına otoyol yapma planı olduğunu açıkladı. Twitter

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AMAZONUN ORTASINA OTOYOL! Dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un üçte ikisini bünyesinde barındıran Brezilya, yeni devlet başkanının aldığı flaş bir kararla çalkalanıyor. Geçtiğimiz dönemde Amazon ormanları ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Bolsonaro, bilim insanlarını hayrete düşürmüştü. Twitter

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Bolsonaro, Guardian'a yaptığı açıklamalarda Amazon'un tam içinden bir otoyol yapmayı planladığını ve Greenpeace, WWF gibi doğayı korumayı hedefleyen 'devlet dışı' faaliyet yürüten organizasyonları ülkeden sürmeyi planladığını söylemişti. Twitter

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