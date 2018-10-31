Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

Brezilya'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde rakibi Fernando Haddad'ı büyük bir farkla geçerek Brezilya'nın yeni devlet başkanı seçilen Jair Bolsonaro, Amazon yağmur ormanlarına dair planlarıyla bilim insanlarını dehşete düşürdü.

Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

Daha önceden yaptığı ırkçı ve şiddet yanlısı sözleriyle tanınan ve "Brezilya'nın Donald Trump'ı" olarak adlandırılan Bolsonaro, geçtiğimiz gün yeni devlet başkanı olarak seçildi. Koltuğuna oturur oturmaz dünyanın tepkisini çeken bir karar alan Bolsonaro, dünyadaki en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un ortasına otoyol yapma planı olduğunu açıkladı.

113
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

AMAZONUN ORTASINA OTOYOL! Dünyanın en büyük tropikal yağmur ormanı olan Amazon'un üçte ikisini bünyesinde barındıran Brezilya, yeni devlet başkanının aldığı flaş bir kararla çalkalanıyor. Geçtiğimiz dönemde Amazon ormanları ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan Bolsonaro, bilim insanlarını hayrete düşürmüştü.

213
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

Bolsonaro, Guardian'a yaptığı açıklamalarda Amazon'un tam içinden bir otoyol yapmayı planladığını ve Greenpeace, WWF gibi doğayı korumayı hedefleyen 'devlet dışı' faaliyet yürüten organizasyonları ülkeden sürmeyi planladığını söylemişti.

313
Brezilya'nın yeni devlet başkanı Bolsonaro'dan dünyayı şoke eden karar

Bolsanoro'nun planları hakkında bilim insanları fazlasıyla endişeli. Nitekim toplamda 5.4 milyon metrekarelik bir Amazon ormanı Brezilya'nın içerisinde yer alıyor. 'Dünyanın akciğerleri' olarak adlandırılan Amazon'larda bir 'otoyol' yapma planı, bilim insanları tarafından kabustan farksız olarak nitelendiriliyor.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro