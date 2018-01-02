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Bozkurtlar İran'da sokağa indi! İlginç sloganlar..

İran’da hükümet karşıtı gösterilere, Azeri Türkler de katıldı. Maragheh kasabasında bir grup Azeri Türkü, Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto etti.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 10:02 - Güncelleme: 02-01-2018 10:14

İRAN'da ekonomik darboğaza tepki olarak başlayan yönetim karşıtı gösteriler sürüyor. Ülkede beşinci günündeki protestolarda 28 kişi hayatını kaybetti. Göstericiler arasında bozkurt işaretiyle Türkçe sloganlar atan Azeri gruplar ve İslam karşıtı sloganlarla yürüyen İranlılar dikkat çekti.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR: Perşembe günü İran'ın ikinci büyük kenti Meşhed'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmış durumda. Ölü sayısı her gün artıyor. DEvlet televizlyonu ölü sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. 

BOZKURT İŞARETLERİYLE SOKAĞA İNDİLER: İran’da hükümet karşıtı gösterilere, Azeri Türkler de katıldı. Doğu Azerbaycan Eyaleti’nde bulunan Maragheh kasabasında bir grup Azeri Türkü, Türkçe sloganlar ve bozkurt işaretleriyle hükümeti protesto etti. O anlar sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İSLAM CUMHURİYETİ İSTEMİYORUZ: İran'daki gösterilerde İslam karşıtı slogan atan gruplar da dikkat çekiyor... Polis ekiplerine karşı silah kullanmaktan bile çekilmeyen eylemciler, dillerine de İslam'ı doladı. "İslam Cumhuriyeti istemiyoruz" diye sloganlar atarak yürüyen İranlı göstericiler, çıkan olaylarda 1 polisin de ölümüne sebep oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • din mi? 02 Ocak 2018 10:38 dünya islamdan vede dinlerden bıkmış bizde inatla islamlaşmak istiyoruz fakat dinlerin miadı dolmuştur hiçbir yerde din 1.sırada olmayacaktır.

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