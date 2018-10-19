Böylesi görülmedi! Köyü köylünün üzerine kilitledi

TOKAT'ın Yelpe köyü sakinleri köyden çıkış yolu bulmayınca Gürmenek Köyü'nden Hüseyin Kasın'ın arazisi üzerinde kendilerine yol açtılar. Ancak Kasın ise yola boydan boya demir kapı koyarak çıkışı engelledi. Kapıyı kilitleyen köylüyü vali ikna etti.

Böylesi görülmedi! Köyü köylünün üzerine kilitledi

Yelpe köylülerinin yol çilesinin 4 yıl önce başladığı belirtiliyor. Tokat merkeze bağlı Dedeli Köyü ile Yelpe Köyü, 4 yıl önce mera anlaşmazlığı nedeniyle mahkemelik oldu. Mahkemelik olan Dedeli Köyü sakinleri köylerinden geçen yolu kapatarak, Yelpe köylülerin geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Tokat İl Özel İdaresi Yelpe köyü için alternatif yol arayışına başladı. 2 yıl önce yeni yol açmak için çalışma başlatılarak 3 kilometresi tamamlandı. Fakat yolun 1 kilometrelik kısmı Gümenek köyü sınırları içinde kaldı. Bunun üzerine Gümenek köylüleri kamulaştırma yapılmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme kamulaştırma bitirilmediği için yol yapımının durdurulmasına karar verdi.

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Böylesi görülmedi! Köyü köylünün üzerine kilitledi

ÖZEL MÜLKİYETİ YOL YAPTILAR
Yol bitmeyince Yelpe köyü sakinleri, köylerine ulaşımı bu kez Gümenek köyünde yaşayan Hüseyin Kasın'ın arazisinden sağlamaya başladı. Ancak Hüseyin Kasın 20 Eylül'de arazisinden geçen yolun üzerine demir kapı yaptırarak kilitledi.

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Böylesi görülmedi! Köyü köylünün üzerine kilitledi

MUHTARLAR GÖREVDEN ALINDI
İddialara göre Kasın, kapının anahtarını ise sadece Yelpe köyünden öğrencileri il merkezine götüren 2 servis sürücüsüne verdi. Bu gelişme ile yolsuz kalan Yelpe köylüleri civardaki arazi yollarını kullanmaya başladı. Önceki gün Yelpe Köyü'nde Musa B. (33), yol sorunun protesto için kamyonetinde kendini yakma girişiminde bulundu. Yaşanan tartışmalar sonrası dün Yelpe ve Dedeli köylerinde muhtarları köylerinde düzeni sağlayamadıkları için Valilikçe görevden alındı.

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Böylesi görülmedi! Köyü köylünün üzerine kilitledi

VALİNİN RİCASI İLE AÇILDI
Köylerin yol problemini çözmek ve demir kapıyla kapatılan yolu açtırmak için devreye Tokat Valisi Ömer Toraman girdi. Vali Toraman, Gümenek köyünde yaşayan Hüseyin Kasın ile görüştü. Bu gelişme sonrası Hüseyin Kasın, Yelpe köylülerinin kullanmaması için koyduğu arazisindeki demir kapıyı bağlantı yerlerinden sökerek kaldırdı. Yelpe köylülerinin bu yolla ulaşımlarını sağlayacakları öğrenildi. Demir kapıyı arazisinden kaldıran Hüseyin Kasın, "Sayın Valimizin ricasıyla bu yolu tekrar açtık. Yeni yol yapılana kadar. Diğer yolun yapımında da elimizden geleni yapacağız. Orada da arazimiz var, onu da vereceğiz. Bu yol arazi yolu, 1987 yılından bu güne kullanılıyor. Kullanılırken bazı maddeler döküldüğü için bu yolu kapattım. Köyün içerisinden geçiyorlar. Geçerken huzursuzluk çıkıyor. O yüzden yolu kapattık" dedi.

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