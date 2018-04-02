Böyle yolculuk ne görüldü ne duyuldu gerisi ise bundan fena

Birbirinden komik fotoğraflar, komik videolar interneti kasıp kavuruyor. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya aracılığılıyla paylaşılan bu fotoğraflar fenomen oldular. İşte birbirinden komik o fotoğraflar...

Sosyal medya bunlarla kaynıyor... Mizah artık sosyal medyada dönüyor bildiğiniz üzere. Birbirinden komik fotoğraflar, komik videolar interneti kasıp kavuruyor. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya aracılığılıyla paylaşılan bu fotoğraflar fenomen oldular. Hadi gelin sosyal medyayı kasıp kavuran, birbirinden komik o fotoğraflara bir göz atalım. İçlerinden bazıları sizleri çok şaşırtacak... Twitter

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Sosyal medya bunlarla kaynıyor... Mizah artık sosyal medyada dönüyor bildiğiniz üzere. Birbirinden komik fotoğraflar, komik videolar interneti kasıp kavuruyor. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya aracılığılıyla paylaşılan bu fotoğraflar fenomen oldular. Hadi gelin sosyal medyayı kasıp kavuran, birbirinden komik o fotoğraflara bir göz atalım. İçlerinden bazıları sizleri çok şaşırtacak... Twitter

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Google Plus

2 19

Sosyal medya bunlarla kaynıyor... Mizah artık sosyal medyada dönüyor bildiğiniz üzere. Birbirinden komik fotoğraflar, komik videolar interneti kasıp kavuruyor. Dünyanın dört bir yanından sosyal medya aracılığılıyla paylaşılan bu fotoğraflar fenomen oldular. Hadi gelin sosyal medyayı kasıp kavuran, birbirinden komik o fotoğraflara bir göz atalım. İçlerinden bazıları sizleri çok şaşırtacak... Twitter

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