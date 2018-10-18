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Böyle hayranlık ne görüldü ne duyuldu

Sivaslı İbrahim Talay isimli genç, büyük hayranlık duyduğu Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow’a benzemek için yaptıkları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Yıllar önce izlediği filmden ve kaptan Jack Sparrow karakterinden etkilenen genç, arkadaşlarının da tavsiyesi ile Sparrow tarzında makyaj yapıp, saç uzatarak günlük yaşantısını sürdürmeye başladı. Zamanla görenlerin ilgisinden hoşlanan genç, ailesinin tepkisine rağmen bu tarzından vazgeçmedi. Kısa sürede Sivaslıların bu tarzı ile kabul ettiği genç, Sivaslı Jack Sparrow olarak alınır oldu.

Talay’ın tarzını koruması ile bir hayli zor. Talay her gün ayna karşısına geçerek saçlarını hazırlıyor, sakallarını tığ ile örüp gözlerine kalem çekiyor. Bir saati ayna karşısında geçen gencin en büyük yardımcısı ile annesi Zennune Talay. Anne, her gün oğlunun saçlarını örerek hazırlanmasına yardımcı oluyor. Oğlunun tarzının aile yapılarına uygun olmadığını düşünen anne yine de çok sevdiği oğlunun en büyük destekçisi.

Zennure Talay oğlunun bu tarzı ile yakışıklı göründüğünü belirtip, "Bu tarzı ailemize uygun değil. Ama oğlumun açısından güzel. Yakışıyor da ona. Ben de oğlumun bu tarzını beğeniyorum. Çok yakışıklı oluyor. Jack Sparrow’a özeniyor. Akrabalarımız oğlumun tarzını uygun görmüyor. ‘Ailemize göre değil’ diyorlar. Oğlumun bu tarzını beğenen de var beğenmeyen de. Oğlum her gün ayna karşısında uğraşıyor. Ben de onun için uğraşıyorum. Saçlarını takıyorum, tarıyorum" dedi.

  • Güncel 18 Ekim 2018 11:44
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