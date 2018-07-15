Böyle görüntülendi pes dedirtti bu kadarı fazla

Birazdan göreceğiniz fotoğraflar size 'Moda denen şey nereye gidiyor? ' dedirtecek türden. Moda sınırlarının her geçen gün genişlemesi tasarımcıların yaratıcılıklarına olumlu etki yapsa da bazen bu sınırlar fazla uçlara yaklaşabiliyor. Bu tasarımları görünce gözlerinize inanamayacaksınız.