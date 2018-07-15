Böyle görüntülendi pes dedirtti bu kadarı fazla

Birazdan göreceğiniz fotoğraflar size 'Moda denen şey nereye gidiyor? ' dedirtecek türden. Moda sınırlarının her geçen gün genişlemesi tasarımcıların yaratıcılıklarına olumlu etki yapsa da bazen bu sınırlar fazla uçlara yaklaşabiliyor. Bu tasarımları görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
Birazdan göreceğiniz fotoğraflar size 'Moda denen şey nereye gidiyor? ' dedirtecek türden. Moda sınırlarının her geçen gün genişlemesi tasarımcıların yaratıcılıklarına olumlu etki yapsa da bazen bu sınırlar fazla uçlara yaklaşabiliyor. Bu tasarımları görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
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