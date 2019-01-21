Böyle evrim görmedim dedi son halini paylaştı! Esin Gündoğdu 65 kilo vermiş

Birçok dizide rol alan oyuncu Esin Gündoğdu geçtiğimiz günlerde instagram hesabından son halini paylaştı, görenler inanamadı. Tam 65 kilo veren oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali şok etti.

Birçoğumuzun Aşk Yeniden dizisinde Ayfer rolü ile hatırladığımız ve son olarak Yeni Gelin'de . Türkmen Abla karakterine hayat veren oyuncu Esin Gündoğdu, 138 kilodan 78 kiloya düştü. Eski halini paylaşan oyuncu, herkes tarafından övgü yağmuruna tutuldu

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Son günlerde aşırı kilo aldığı için ciddi sağlık sorunları ile karşılalan oyuncu Esin Gündoğdu, 3 yıl önce zayıflamaya karar verdi ve o günden sonra bu kararından asla vazgeçmedi. Oyuncu Esin Gündoğdu 3 yılda 60'tan fazla kilo verdi.





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Esin Gündoğdu 138 kiloya ulaşmış artık hareket edemez durumuna gelmiş ve oyunculuk kariyeri sekteye uğramaya başlamıştı. 41 yaşındaki oyuncu 3 yılda 60 kilodan fazla zayıfladı.







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