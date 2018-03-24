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Böyle düşmanlık görülmedi! 'Türk' diye söktüler

Böyle düşmanlık görülmedi! 'Türk' diye söktüler

KIBRIS Rum yönetiminin Limasol kentinde ‘Teknik okul’ adlı meslek lisesinde tadilat işleri için KKTC’de üretilen mozaik yer kaplama malzemesi ve parke taşı kullanılınca, okul yönetimi, ‘sökün’ kararı aldı.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 16:11 - Güncelleme: 24-03-2018 16:11

KIBRIS Rum yönetiminin Limasol kentinde ‘Teknik okul’ adlı meslek lisesinde, Türk düşmanlığının hangi büyüklükte olduğunun bir göstergesi ve örneği yaşandı. Rum Fileleftheros gazetesinin haberine göre, okulda tadilat çerçevesinde KKTC’de üretilen mozaik yer kaplama malzemesi ve parke taşı kullanılınca, okul yönetimi, ‘sökün’ kararı aldı.

Gazetenin haberine göre, Rum müteahhit daha ucuz olduğu gerekçesiyle AB’nin kuralları çerçevesinde ve Rumlara göre yasal yollardan KKTC’den mozaik yer döşemesi malzemesi satın aldı. Rum yönetiminde üretilen yer kaplamaları daha kalın. KKTC’de üretilenler ise, daha ince. Müteahhit okulun bahçe zemininde bir bölümü KKTC’den aldığı malzeme ile döşedi. 
 
PARA TÜRK ORDUSUNA GİDİYOR
Olay Rum medyasına haber oldu. Rum medyası, “Limasol teknik okulunda daha geçen hafta işgal etkinliği düzenlendi. (Rum tarafında işgal kelimesi Türkiye’nin 1974’te gerçekleştirdiği KıbrısBarış Harekatı için kullanılıyor) Bir yandan Türk işgalini kınayacak, Türk tarafından alınan malların Türk ordusuna kaynak olduğunu savunacaksınız, öte yandan Türk tarafından gelen malzemeyi okula döşeteceksiniz” eleştirisini yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 24 Mart 2018 16:19 manyak la bunlar kafayı yemişler

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