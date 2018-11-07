Boşanmak yaramadı Yıldız Asyalı bunalıma girdi psikoloğa gidiyor...

Uzun süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Yıldız Asyalı, 3 yıllık evliliğinin sona ermesinden sonra "Hayatla tek başına mücadele etmek çok zor" diyerek psikolog yardımı almaya başladı.

Boşanmak yaramadı Yıldız Asyalı bunalıma girdi psikoloğa gidiyor...

Geçen yıl Emre Vatansever ile 3 yıllık evliliklerini bitiren oyuncu Yıldız Asyalı, 2.5 yaşında Ayşe Mira isimli kızıyla hayata tutunmaya çalışırken psikoloğa gitmeye başladı. ''Belli bir kariyer sahibi oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor" diyen Yıldız Asyalı, "Ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolu psikoloğa gitmek" dedi.

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Boşanmak yaramadı Yıldız Asyalı bunalıma girdi psikoloğa gidiyor...

Geçen yıl Emre Vatansever ile 3 yıllık evlilikleri sona eren 2.5 yaşında Ayşe Mira adında kızı olan Yıldız Asyalı, ''Belli bir kariyer sahibi oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor, ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolunu psikoloğa gitmek olarak düşündüm. Yeni anne olmuş her kadının da mutlaka bir danışmanla, evlatlarını yarınlara hazırlamak durumunda olduklarını savunuyorum'' dedi.

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Boşanmak yaramadı Yıldız Asyalı bunalıma girdi psikoloğa gidiyor...

UZUN SÜREDİR RUHSAL ÇALKANTI HALİNDEYİM... Asyalı, "Gerginliğinizi kontrol altına alamıyorsanız, durduk yere gözleriniz doluyorsa, uzun süredir duygusal bir çalkantı halindeyseniz, hayatınızda köklü değişiklikler yaşadıysanız, fobileriniz oluşmaya başladıysa mutlaka bir psikologla görüşmek zorundasınız" dedi.

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Boşanmak yaramadı Yıldız Asyalı bunalıma girdi psikoloğa gidiyor...

Yıldız Asyalı, oyunculuk gibi ruh geçişlerini sık sık yaşayan meslekler içinde gereklilik olduğunu vurguladı.

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