Boşanmak yaramadı Yıldız Asyalı bunalıma girdi psikoloğa gidiyor...

Geçen yıl Emre Vatansever ile 3 yıllık evliliklerini bitiren oyuncu Yıldız Asyalı, 2.5 yaşında Ayşe Mira isimli kızıyla hayata tutunmaya çalışırken psikoloğa gitmeye başladı. ''Belli bir kariyer sahibi oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor" diyen Yıldız Asyalı, "Ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolu psikoloğa gitmek" dedi.

Geçen yıl Emre Vatansever ile 3 yıllık evlilikleri sona eren 2.5 yaşında Ayşe Mira adında kızı olan Yıldız Asyalı, ''Belli bir kariyer sahibi oyuncu olmanın yanında hayatla tek başına mücadele etmek çok zor, ayrıca bir kız evlat sahibiyim ve onu doğru birey olarak yetiştirmeye çalışmanın telaşını en zararsız atlatmanın yolunu psikoloğa gitmek olarak düşündüm. Yeni anne olmuş her kadının da mutlaka bir danışmanla, evlatlarını yarınlara hazırlamak durumunda olduklarını savunuyorum'' dedi.