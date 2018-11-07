Bombayı İngilizler patlattı! İlkay'ın yeni aşkı Miss Liverpool güzeli

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'deki performansıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen İlkay Gündoğan'ın yüzü aşktan yana da güldü. 28 yaşındaki yıldız, gönlünü bu yılın başında 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırmıştı. Ukraynalı güzelle gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan futbolcu, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.