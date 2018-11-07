Bombayı İngilizler patlattı! İlkay'ın yeni aşkı Miss Liverpool güzeli

Geçtiğimiz aylarda 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos’la ilişkisine nokta koyan Manchster City'nin Türk yıldızı İlkay Gündoğan, gönlünü bu kez 2018 Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster’a kaptırdı.

Bombayı İngilizler patlattı! İlkay'ın yeni aşkı Miss Liverpool güzeli

İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'deki performansıyla yeşil sahalarda fırtına gibi esen İlkay Gündoğan'ın yüzü aşktan yana da güldü. 28 yaşındaki yıldız, gönlünü bu yılın başında 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos'a kaptırmıştı. Ukraynalı güzelle gözlerden uzak yaşadığı ilişkisine geçtiğimiz yaz nokta koyan futbolcu, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açtı.

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Bombayı İngilizler patlattı! İlkay'ın yeni aşkı Miss Liverpool güzeli

YENİ SEVGİLİSİ MİSS LİVERPOOL GÜZELİ: Alman asıllı Türk futbolcu, İngiliz basınının iddiasına göre Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster ile aşk yaşamaya başladı. İlkay Gündoğan'ın kalbini çalan İngiliz güzel, 19 yaşında. Spor eğitmeni olan Abigail Foster, özellikle çocuklar için yaptığı yardım faaliyetleriyle İngilizler'in gönlünde taht kurdu.

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Bombayı İngilizler patlattı! İlkay'ın yeni aşkı Miss Liverpool güzeli

İlkay Gündoğan'ın bir dönem aşk yaşadığı eski sevgilisi Miss Ukrayna 2016 Catherine Ramos.

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Bombayı İngilizler patlattı! İlkay'ın yeni aşkı Miss Liverpool güzeli

Yurt dışındaki başarılı futbol kariyeriyle göğsümüzü kabartan yıldızın özel hayatı "İlkay, aşkta da yeşil sahalardaki gibi fırtınalar estiriyor" dedirtti.

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