Bomba gibi itiraf Yılmaz Erdoğan'a aşık olduğunu açıkladı 'Yeter tiksindim!

Başarılı oyuncu Şahin Irmak, Emre Saygı'ya konuk oldu. Yeni filmi hakkıdna da açıklama yapan Şahin Irmak, Okan Çabalar ve Yılmaz ERdoğan hakkında öyle bir açıklama yaptı ki duyanlar bir anda şoke oldu.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile ünlenen başarılı oyuncu Şahin Irmak, Emre Saygı'ya konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Şahin Irmak öyle bir açıklama yaptı ki, herkes işe şaştı kaldı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

"Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplarım" Emre Saygı, programın yeni bölümü 'Doğru-Yanlış'ta Şahin Irmak’a üzerinde 'doğru' ve 'yanlış' yazan iki kart verdi, okuduğu cümleler karşısında kendisi için uygun olanı göstermesini istedi. Ünlü oyuncu, “Gittiğim her mekanın cirosunu hesaplayıp tahminde bulunurum”, “Samimi olduğum birinin üstüne araba sürüp korna çalmışlığım olmuştur” ve “Hesap öderken hep yıpranmış parayı veririm” cümlelerine 'doğru', "Burnumu sildikten sonra mendili açıp marifetime bakmışlığım olmuştur" ve "Bıyıklarım için özel bakım ürünleri kullanıyorum" cümlelerine de 'yanlış' kartını gösterdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

“Okan yeter, beni kendimden tiksindirdin!” Şahin Irmak, Okan Çabalar’ın Yılmaz Erdoğan hayranlığını anlattı: Okan, Yılmaz Abi’ye âşık. Bir gün Yılmaz Abi şöyle demiş; Okan tamam yeter, beni benimle tiksindirdin! Beni bana anlatarak tiksindirdin kendimden. Anlatma yeter artık, biliyorum kendimi! Twitter

Facebook

Google Plus

3 12