Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ: Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Boluspor yönetimi İsmail Haktan Odabaşı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.