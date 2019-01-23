Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

Boluspor Kulübü, Galatasaray ile oynanan maçtaki performansıyla taraftarların tepkisini çeken 27 yaşındaki futbolcu İsmail Haktan Odabaşı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Boluspor, evinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maç, Galatasaray’ın penaltıdan bulduğu tek golle 1-0 sona erdi.

18
Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

DAKİKALARCA YUHALANDI: Karşılaşma sırasında Bolusporlu oyuncu İsmail Haktan Odabaşı, taraftarlar tarafından dakikalarca yuhalandı. ‘İsmail Dışarı’ tezahüratlarına devam eden taraftarlara karşı Odabaşı ise, el hareketleri yaparak cevap verdi.

28
Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ: Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Boluspor yönetimi İsmail Haktan Odabaşı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

38
Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

İsmail Haktan Odabaşı, 3 dakika içinde karşı karşıya 2 pozisyon kaçırdı. Özellikle son dakikalarda kaçırdığı goller taraftarı çileden çıkardı.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro