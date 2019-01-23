Boluspor İsmail Haktan Odabaşı'nı Galatasaray'a gol atamadı diye kovdu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Eleme Turu ilk maçında Boluspor, evinde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile karşılaştı. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan maç, Galatasaray’ın penaltıdan bulduğu tek golle 1-0 sona erdi.
DAKİKALARCA YUHALANDI: Karşılaşma sırasında Bolusporlu oyuncu İsmail Haktan Odabaşı, taraftarlar tarafından dakikalarca yuhalandı. ‘İsmail Dışarı’ tezahüratlarına devam eden taraftarlara karşı Odabaşı ise, el hareketleri yaparak cevap verdi.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ: Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla beraber Boluspor yönetimi İsmail Haktan Odabaşı ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Odabaşı'nın sözleşmesi feshedildi. Boluspor Kulübü’nden yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.
İsmail Haktan Odabaşı, 3 dakika içinde karşı karşıya 2 pozisyon kaçırdı. Özellikle son dakikalarda kaçırdığı goller taraftarı çileden çıkardı.
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