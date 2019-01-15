Boluspor - Galatasaray maçı ertelendi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanması planlanan son 16 turu ilk maçı öncesi Bolu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle maç ertelendi.

Bolu’da öğle saatinden beri etkisi sürdüren kar yağışı nedeni ile Bolu Atatürk Stadyumu kar altında kaldı. Kar temizliği çalışmalarının devam etmesine rağmen temizlenemeyen Bolu Atatürk Stadı’nda, maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu incelemelerde bulundu. Zemini kontrol eden Öğretmenoğlu, erteleme kararı verdi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen Boluspor-Galatasaray maçının gün ve saatinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Karşılaşmanın yapılacağı Bolu Atatürk Stadı'nda yapılan temizleme çalışmalarına rağmen yoğun kar yağışının devam etmesi sonrası maçın hakemi tarafından ertelenen müsabakanın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporları ve takımların yoğun maç programı göz önünde bulundurularak ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Karşılaşmanın gün ve saati Futbol Federasyonu tarafından daha sonra belirlenecek" ifadeleri kullanıldı.