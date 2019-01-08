Bolu'da hareketli anlar: Polis son anda böyle kurtardı!

BOLU’da, babasıyla tartıştıktan sonra inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan M.K. (15), polisin çabası sonucu son anda kurtarıldı.

Bolu'da hareketli anlar: Polis son anda böyle kurtardı!

BOLU Bahçelievler Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda; iddiaya göre, babasıyla tartışan M.K., 3 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Çatıdaki genci gören mahalleli durumu polise haber verdi.

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Bolu'da hareketli anlar: Polis son anda böyle kurtardı!

Bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atlayacağını söyleyen M.K.'nin bulunduğu inşaatın altına şişme atlama yatağı açtı.

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Bolu'da hareketli anlar: Polis son anda böyle kurtardı!

Binanın çevresine polis tarafından şerit çekilerek kalabalığın toplanması önlendi. 3 polis de çatıya çıkarak M.K.'yi ikna etmeye çalıştı.

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Bolu'da hareketli anlar: Polis son anda böyle kurtardı!

Yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu polis, M.K.'yi yakalayarak atlamasını önledi. Daha sonra aşağı indirilen M.K. kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

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