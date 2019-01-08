Bolu'da hareketli anlar: Polis son anda böyle kurtardı!

BOLU Bahçelievler Mahallesinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda; iddiaya göre, babasıyla tartışan M.K., 3 katlı bir inşaatın çatısına çıktı. Çatıdaki genci gören mahalleli durumu polise haber verdi.
Bölgeye polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, atlayacağını söyleyen M.K.'nin bulunduğu inşaatın altına şişme atlama yatağı açtı.
Yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu polis, M.K.'yi yakalayarak atlamasını önledi. Daha sonra aşağı indirilen M.K. kontrolden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER