Bolu'da Galatasaray'a coşkulu karşılama

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor ile yarın oynayacağı maç için Bolu’ya geldi.
Geçen hafta Bolu Atatürk Stadyumu'nun zemininin yoğun yağış nedeniyle karla kaplanması sonucu ertelenen maç için Paşaköy Mahallesi’nde bir otele gelen Galatasaray kafilesini yüzlerce taraftar karşıladı.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı otelin önünde bekleyen taraftarlar, demir bariyerlerin arkasından futbolcuları ve Fatih Terim'i görmeye çalıştı.
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