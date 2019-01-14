Boğazına kaçan zeytin çekirdeği minik kızın hayatını kararttı!

Aynı zamanda kızının hareketlerini ve nefes almasını kolaylaştıracak bir yürüme robotuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden anne Arzu Yılmaz, doktorların robotu yazmaması sebebiyle valilikten izin alamadıklarını, bu yüzden kendilerine yardım etmek isteyen hayırseverlerin robotu alamadığını kaydetti.