Boğazına kaçan zeytin çekirdeği minik kızın hayatını kararttı!

7 yaşındayken yediği zeytinin çekirdeği boğazına kaçan Ela Nur Aksoy, kaldırıldığı hastanede rahatsızlığının tespit edilememesi üzerine 3 saat boyunca öylece bekledi. Abisinin bozuk parasını kaybetmesi üzerine parayı yuttuğu tahmin edilen küçük kızın boğazına zeytin çekirdeği kaçtığı tespit edildi. Yapılan müdahaleler sonucu zeytin çekirdeği çıkarılan minik kız, beyin felcinden kurtulamadı. Geçirdiği felçle vücut fonksiyonlarını kaybeden Ela Nur, 2 yıldır yatağa bağlı yaşıyor.
2 yıldır gördüğü tedavi sonrası gözlerini yeni yeni hareket ettirmeye başlayan Ela Nur'un annesi Arzu Yılmaz ise kızı için mücadele ediyor. Kızını yıllardır hastaneye götürüp getiren anne, son olarak almaları gereken 30 seans fizik tedaviyi alamadıklarını belirtti.
Aynı zamanda kızının hareketlerini ve nefes almasını kolaylaştıracak bir yürüme robotuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden anne Arzu Yılmaz, doktorların robotu yazmaması sebebiyle valilikten izin alamadıklarını, bu yüzden kendilerine yardım etmek isteyen hayırseverlerin robotu alamadığını kaydetti.
YARDIM İSTİYOR: Gözü yaşlı anne, yetkililerden yardım isteyerek, “Kızımın boğazına zeytin çekirdeği kaçtı. Beyin felçi geçirdi. Beyni bütün fonksiyonlarını yitirdi. Yüzde 100 engelli. O günden bu güne mücadele ediyorum. Nerede bir umut görsem gidip baktırıyorum. Hayırseverler sayesinde evde fizik tedavi görüyoruz. Devletten 90 seanslık fizik tedavi hakkımız var.
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