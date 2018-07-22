Boğaziçi Yüzme Yarışı eşsiz anlara sahne oldu!

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Boğaziçi Yüzme Yarışı eşsiz anlara sahne oldu!

‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla bu sabah gerçekleştirildi. Sporcuların Kanlıca sahilinden hep birlikte denize atlamasıyla oluşan muhteşem manzara ise havadan görüntülendi.

110
Boğaziçi Yüzme Yarışı eşsiz anlara sahne oldu!

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün katılımıyla başladı.

210
Boğaziçi Yüzme Yarışı eşsiz anlara sahne oldu!

İBB'nin desteği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış için bu sabah saat 10.00'da Kanlıca'dan start verildi.

310
Boğaziçi Yüzme Yarışı eşsiz anlara sahne oldu!

Sporcuların aynı anda denize atladığı start anları ise havadan görüntülendi.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro