Boğaziçi Yüzme Yarışı eşsiz anlara sahne oldu!

‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla bu sabah gerçekleştirildi. Sporcuların Kanlıca sahilinden hep birlikte denize atlamasıyla oluşan muhteşem manzara ise havadan görüntülendi.