Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi.

HİNDİSTAN’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde masal gibi bir düğünle evlendi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yollarından özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü. Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

4 Temmuz’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar devam eden düğün Bodrum’da ünlü bir otelde gerçekleşti. 3 gün, 3 gece aralıksız devam eden düğün, geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıktı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 16