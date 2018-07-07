Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

Hindistan’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl Gupta’nın oğlu Rahul Gupta Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılan rüya gibi bir düğünle dünya evine girdi.

Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

HİNDİSTAN’ın en zengin ailelerinden Wellknown polyesterin sahipleri Anıl ve Micharu Gupta’nın oğulları Rahul Gupta ile Sunil ve Rahmi Agarwal’ın kızları Harshita Agarwal, Muğla’nın Bodrum ilçesinde masal gibi bir düğünle evlendi.

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Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

Milyon dolarlar harcanan düğün için Türk Hava Yollarından özel olarak kiralanan A330 tipi Business uçakla Bodrum’a 250 kişilik Hintli davetli geldi. Beş yıldızlı resort bir otelin kapatıldığı düğün 4 gün 4 gece sürdü.

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Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

4 Temmuz’da başlayan ve 7 Temmuz’a kadar devam eden düğün Bodrum’da ünlü bir otelde gerçekleşti. 3 gün, 3 gece aralıksız devam eden düğün, geleneksel eğlenceleri ile ön plana çıktı.

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Bodrum'da masal gibi düğün! 300 kişilik ekiple geldiler

Hindistan’ın en varlıklı ilk 20 ailesi içinde bulunan düğün sahipleri, aylar öncesinden hazırlıklara başladı ve hiçbir harcamadan kaçınmadı. 3 gün süren etkinliklerin ardından düğünün son günü damat Rahul Gupta ve yakınları Barak töreni düzenledi.

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