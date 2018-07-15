Bodrum'da korku dolu saatler!

Bodrum’da, yol kenarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek makilik ve tarım arazilerine de sıçrayıp, yakındaki sitelerin bahçelerine kadar giren alevler korkuttu.

Bodrum'da korku dolu saatler!

BODRUM’da, yol kenarında başlayan ve kısa sürede büyüyerek makilik ve tarım arazilerine de sıçrayıp, yakındaki sitelerin bahçelerine kadar giren alevler korkuttu. 6 siteyi tehdit eden alevler nedeniyle 30 kadar ev boşaltılırken, fenalaşan 4 kişiye olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda müdahale edildi. Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 15 hektar makilik ve 5 hektar da tarım arazisi zarar gördü.

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Bodrum'da korku dolu saatler!

Bodrum’un Ortakent-Yahşi Mahallesi’ni Akyarlar Mahallesi’ne bağlayan karayolu kenarında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgedeki saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla alevler, kısa sürede önce yakındaki makilik ile tarım alanlarına ardından da 6 sitenin bulunduğu Camel Beach Mevkisi’ne ulaştı. Alevler bazı evlerin bahçelerine kadar girerken bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 2 söndürme helikopkeri, 1 söndürme uçağı, 6 arazöz, çok sayıda orman işçisi, 8 itfaiye aracı, bölgedeki özel firmaların yangın söndürme ekipleri ve 10 AKUT gönüllüsü sevk edildi.

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Bodrum'da korku dolu saatler!

Alevlerin bahçelere yoğun olarak girdiği Eczacılar Tatil Sitesi’nde büyük panik yaşandı. Evlerindeki eşyalarını otomobillerine yükleyip, kuş ve köpek gibi evcil hayvanlarını yanlarına alan tatil sitesi sakinleri, evlerini boşalttı. Sitedeki yaklaşık 30 ev boşaltılırken, tatilciler telaşla evlerini kurtarabilmek için telefonda ulaşabildikleri yerlerden yardım istedi. Kimi site sakinleri ise gözyaşları içinde kovalarla ve bahçe hortumları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı.

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Bodrum'da korku dolu saatler!

Ankara’dan tatile gelen emekli eczacı Elif Tanburacı (53) "Ufacık bir yangında, alevler hemen büyüdü. Anında yetkilileri aradık. Yangın başladıktan 1 saat kadar sonra alevler sitenin içine girdi. Halen müdahale eden yok. Yapılan müdahaleler de yanlış yerde. Çıldırmak üzereyiz, insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

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