Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti aldığı cevapla şok oldu

Sevdiği kadına böbreğini veren 49 yaşındaki Simon Louis, Mary Emmanuel'e evlilik teklifi etti ancak aldığı cevapla şoke oldu. Mary bu teklifi “nazikçe” reddetti. Çünkü eğer “evet” deseydi Simon ile aralarındaki bu değerli arkadaşlık yok olacaktı.

Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti aldığı cevapla şok oldu

49 yaşındaki Simon Louis bir konser organizatörüydü. 41 yaşındaki Mary Emmanuel ise bir borsa simsarının yanında sekreterlik yapıyordu. Çift 90’ların ortalarında birbiriyle tanıştı. Simon zaman geçmeden Mary’e âşık oldu. Genç kadına her yıl Sevgililer Günü’nde çiçek ve çikolata yollayıp niyetini sürekli belli ediyordu. Storia sitesinde yer alan habere göre 2014 yılında Mary böbreğinden rahatsızlandı. Doktorlar tek kurtuluşunun bir böbrek nakli olduğunu söylüyordu. Durumu haber alan Simon hemen Mary’nin yanına koştu.

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Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti aldığı cevapla şok oldu

Söylediğine göre ona evinde her gün baktı. Yemeğini yedirdi, elbiselerini giydirdi hatta yeri geldi yıkadı. En sonunda böbreğinin Mary’e uygun olduğunu keşfedince hiç düşünmeden sevdiği kadın için bıçak altına yattı.

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Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti aldığı cevapla şok oldu

Ameliyattan sonra ise aralarındaki romantik bağdan emin olan Simon, Mary’e evlenme teklifi etti. Ancak kendisini şoke eden bir yanıt aldı. Mary bu teklifi “nazikçe” reddetti.Çünkü eğer “evet” deseydi Simon ile aralarındaki bu değerli arkadaşlık yok olacaktı.

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Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti aldığı cevapla şok oldu

İşte Simon Louis ile Mary Emmanuel çiftinin fotoğrafları...

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