Böbreğini verdiği kadına evlenme teklif etti aldığı cevapla şok oldu

Ameliyattan sonra ise aralarındaki romantik bağdan emin olan Simon, Mary’e evlenme teklifi etti. Ancak kendisini şoke eden bir yanıt aldı. Mary bu teklifi “nazikçe” reddetti.Çünkü eğer “evet” deseydi Simon ile aralarındaki bu değerli arkadaşlık yok olacaktı.