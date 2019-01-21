Bizim Hikaye'ye gelen yeni oyuncu şok etti! İşin aslı ortaya çıktı

FOX TV ekranlarında 2 bucuk sezondur devam başarılı dizi Bizim Hikaye 3 haftalık uzun bir aranın ardından bu hafta 24 Ocak Perşembe günü 54. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Seyirciyi büyük sürprizlerin beklediği diziye yeni katılan oyuncu Nurberfin Çiroğlu'nu çok şaşırtacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞINDAN FLAŞ TRANSFER: Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşları dizisinde Hande karakterine hayat veren Nurberfin Çiroğlu, flaş bir kararlar Bizim Hikaye dizisine transfer oldu. 54. bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu izleyiciyi bu kez ters köşe yapacak.