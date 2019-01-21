Bizim Hikaye'ye gelen yeni oyuncu şok etti! İşin aslı ortaya çıktı

3 haftalık uzun bir aranın ardından FOX'un sevilen dizisi Bizim Hikaye 54. yeni bölümü ile yeniden ekrana gelecek. Büyük sürprizlerle başlayacak olan diziye yeni katılan oyuncu ise seyirciyi şaşırttı.

Bizim Hikaye'ye gelen yeni oyuncu şok etti! İşin aslı ortaya çıktı

FOX TV ekranlarında 2 bucuk sezondur devam başarılı dizi Bizim Hikaye 3 haftalık uzun bir aranın ardından bu hafta 24 Ocak Perşembe günü 54. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Seyirciyi büyük sürprizlerin beklediği diziye yeni katılan oyuncu Nurberfin Çiroğlu'nu çok şaşırtacak.

111
Bizim Hikaye'ye gelen yeni oyuncu şok etti! İşin aslı ortaya çıktı

BİR LİTRE GÖZYAŞINDAN FLAŞ TRANSFER: Kanal D'de yayınlanan Bir Litre Gözyaşları dizisinde Hande karakterine hayat veren Nurberfin Çiroğlu, flaş bir kararlar Bizim Hikaye dizisine transfer oldu. 54. bölümden itibaren dizinin kadrosuna dahil olan oyuncu izleyiciyi bu kez ters köşe yapacak.

211
Bizim Hikaye'ye gelen yeni oyuncu şok etti! İşin aslı ortaya çıktı

BARIŞ'IN KARDEŞİ MERVE: Nurberfin Çiroğlu Bizim Hikaye dizisinde Barış'ın kardeşi Merve karakterine hayat verecek. Yıllar sonra ortaya çıkan Merve'nin amacı babasını bulmak ve bunun için Barış'ın bildiklerinden yararlanmak.

311
Bizim Hikaye'ye gelen yeni oyuncu şok etti! İşin aslı ortaya çıktı

DİZİYE NASIL DAHİL OLACAK: Başrollerinde Hazal Kaya, Burak Deniz ve Reha Özcan’ın oynadıkları dizinin sezon arasından önceki son bölümünde, Filiz ve Barış kapıyı açtıklarında şaşkınlıkla kalakalmışlardı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro