Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

AŞK-I Memnu dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Bizim Hikayeler dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, 2 ayda 11 kilo vererek herkesin dikkatini ve takdirini kazanmıştı. Hazal Kaya'nın verdiği o kiloları geri aldığı Bizim Hikaye dizisinin fotoğraf çekimlerinde ortaya çıktı. Hazal Kaya hayranları o görüntüyü eleştiri yağmuruna tuttu.