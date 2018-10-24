Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

Fox TV'nin başarılı dizilerinden Bizim Hikaye'nin başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın başı yine kilolarıyla dertte! Dizinin fotoğraf çekimlerinde ortaya çıkanlar hayranlarını isyan ettirdi...

Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

AŞK-I Memnu dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Bizim Hikayeler dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, 2 ayda 11 kilo vererek herkesin dikkatini ve takdirini kazanmıştı. Hazal Kaya'nın verdiği o kiloları geri aldığı Bizim Hikaye dizisinin fotoğraf çekimlerinde ortaya çıktı. Hazal Kaya hayranları o görüntüyü eleştiri yağmuruna tuttu.

126
Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

Oyuncu Hazal Kaya, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerindeki fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

226
Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

Kırmızı derin göğüs dekolteli kıyafeti ile objektife poz veren Hazal Kaya'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Hayranları, 28 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.

326
Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

Daha önce fazla kiloları nedeniyle zor günler geçiren ve şeker hastalığı nedeniyle şişmanladığını söyleyen Hazal Kaya, iki ayda 11 kilo vermişti.

426
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro