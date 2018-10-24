Bizim Hikaye'nin Hazal Kaya'sına ne olmuş öyle! Travmatik günler geliyor...

AŞK-I Memnu dizisiyle tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Bizim Hikayeler dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, 2 ayda 11 kilo vererek herkesin dikkatini ve takdirini kazanmıştı. Hazal Kaya'nın verdiği o kiloları geri aldığı Bizim Hikaye dizisinin fotoğraf çekimlerinde ortaya çıktı. Hazal Kaya hayranları o görüntüyü eleştiri yağmuruna tuttu.
Oyuncu Hazal Kaya, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerindeki fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.
Kırmızı derin göğüs dekolteli kıyafeti ile objektife poz veren Hazal Kaya'nın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. Hayranları, 28 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu.
Daha önce fazla kiloları nedeniyle zor günler geçiren ve şeker hastalığı nedeniyle şişmanladığını söyleyen Hazal Kaya, iki ayda 11 kilo vermişti.
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