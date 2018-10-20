Bizim Hikaye dizisinin başrolü Hazal Kaya meğer vurup kafayı uyumuş

Bizim Hikaye dizisinin Filiz'i Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı yıllarda derslerde uyuduğunu itiraf etti.

Amerikan dizisi Shameless'tan uyarlama Bizim Hikaye dizisinde Filiz karakterine hayat veren Hazal Kaya, mezun olduğu İtalyan Lisesi'nde düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerle buluştu. Soruları yanıtlayan ünlü oyuncu, samimi açıklamalar yaptı. Twitter

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Erken yaşta iş hayatına atıldığını belirten Kaya şunları söyledi: “Ben okulun sondan ikincisiydim. O dönem ‘Aşk-ı Memnu’yu çekiyordum, hiç uyamadığım bir seneydi. Gündüz set, gece özel ders, sabah sınava gidiyordum. Derslerde uyuyordum." Twitter

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- Hanım kız falan zannediyorsunuz beni değil mi, hayır. Okulun elebaşıydım. Mezun olduğum için çok sevinen oldu. Twitter

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