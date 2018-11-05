Bıttım sabunu yapıp dünyaya satıyor!

SİİRT'te Mehmet Veysel Varıl, menengiç (bıttım) ağaçlarından elde ettiği gizven taneleriyle, hiçbir kimyasal madde katmadan yaptığı organik bıttım sabunlarını, İngiltere, Almanya ve Norveç'e kilosunu 150 ila 200 liradan satıyor.

Bıttım sabunu yapıp dünyaya satıyor!

SİİRT kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Botan Nehri kıyısında bulunan 300 dönümlük arazisinin küçük bir bölümünde yetiştirdiği bıttım ağaçlarından elde ettiği gizven tanelerini kaynatarak organik bıttım sabunu elde eden Mehmet Veysel Varıl, yorucu olmasına rağmen dede mesleğini devam ettirdiğini söyledi.

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Bıttım sabunu yapıp dünyaya satıyor!

Bıttım ağaçlarını aşılayarak fıstığa çevirmesi halinde çok daha fazla para kazanabileceğini ancak bunun yerine dede mesleğini devam ettirmeyi seçtiğini belirten Varıl, "Bu hayli yorucu bir iştir. Ağaçlara gözüm gibi bakıyorum. Uzun uğraşlardan sonra topladığım gizvenleri, kazanlarda 5 saat özel yöntemlerle kaynatıyorum.

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Bıttım sabunu yapıp dünyaya satıyor!

Kaynayan gizvenlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ediyorum. Bu işi daha önce dedem yapardı ve sadece bizim için yapardı. Ben de 5 yıldan beri yapıyorum. Daha önce kendim ve ailem için yaptım ancak, yaptığım bıttım sabunları gün geçtikçe ilgi görmeye başladı ve satmaya başladım.

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Bıttım sabunu yapıp dünyaya satıyor!

Şu an siparişleri yetiştiremiyorum. Yaptığım bıttım sabunu tamamen doğaldır ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır, saç dökülmesine ve yağlı vücutlara büyük faydası vardır" dedi.

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