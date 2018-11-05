Bıttım sabunu yapıp dünyaya satıyor!

Kaynayan gizvenlerin yağ ve köpüklerinden bıttım sabunu elde ediyorum. Bu işi daha önce dedem yapardı ve sadece bizim için yapardı. Ben de 5 yıldan beri yapıyorum. Daha önce kendim ve ailem için yaptım ancak, yaptığım bıttım sabunları gün geçtikçe ilgi görmeye başladı ve satmaya başladım.