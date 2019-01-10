Bitlis'te evler arabalar kara gömüldü

Bitlis'te 4 gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kardan dolayı 167 köy ile ulaşım sağlanamazken, kent merkezinde park halindeki araçlar kardan adeta kayboldu. Kar altında kaybolan araçlar, sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunup kar kürekleri ile temizlenerek ortaya çıkartıldı. Kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında biriken kar yığınları ilginç görüntüler oluşturdu.

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